Вахтовик предстанет перед судом за попытку убийства знакомого в Салехарде | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 10:36 Вахтовик предстанет перед судом за попытку убийства знакомого в Салехарде

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Суд рассмотрит дело вахтовика из Пермского края, который обвиняется в покушении на убийство своего знакомого в Салехарде. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного СУ СКР.

По версии следствия, 4 апреля мужчины распивали алкоголь, после чего между ними произошла ссора. Во время конфликта обвиняемый схватил нож и ударил им приятеля в живот. Потерпевшего удалось спасти.

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Отмечается, что ранее вахтовик неоднократно привлекался к уголовной ответственности.