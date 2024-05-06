Вахтовик предстанет перед судом за попытку убийства знакомого в Салехарде | 360°

06 мая 2024, 10:36
Вахтовик предстанет перед судом за попытку убийства знакомого в Салехарде
Суд рассмотрит дело вахтовика из Пермского края, который обвиняется в покушении на убийство своего знакомого в Салехарде. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного СУ СКР.
По версии следствия, 4 апреля мужчины распивали алкоголь, после чего между ними произошла ссора. Во время конфликта обвиняемый схватил нож и ударил им приятеля в живот. Потерпевшего удалось спасти.
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Отмечается, что ранее вахтовик неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Уголовное дело
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