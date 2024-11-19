Вагон сошел с путей во время маневров под Гатчиной

Вагон сошел с железнодорожных путей в ходе маневровых работ в Ленинградской области. Происшествие случилось на станции Гатчина — Пассажирская — Балтийская, передает «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На место случившегося прибыли правоохранители. Под руководством Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Алексея Оптовкина и его заместителя Антона Жукова стражи порядка осмотрели участок железной дороги и инициировали проверку.

Отмечается, что сход вагона не отразился на работе станции. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.