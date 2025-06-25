Вагон с серной кислотой протек на станции на окраине Москвы

Цистерна с серной кислотой начала протекать на железнодорожной станции Лосиноостровская в Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Позже стало известно, что на втором вагоне 48-вагонного состава из-за нагрева аварийно сработал клапан избыточного давления. Службы решили охладить цистерну с помощью пожарного поезда, стоящего рядом, и отправить ее на отдельный путь. Когда температура снизилась, клапан закрылся сам.

В пресс-службе Московской железной дороги уточнили, что в этом происшествии никто не пострадал. Грузовой парк станции, где произошла авария, находится достаточно далеко от пассажирских путей и жилых районов, угрозы жизни и здоровью москвичей нет. Ситуацию контролирует железнодорожная экологическая лаборатория.