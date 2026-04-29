В Забайкалье вынесли приговор пилоту, из-за ошибки которого погиб пассажир

Могочинский районный суд Забайкальского края вынес приговор бывшему командиру вертолета Ми-8Т. Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности полетов, которое привело к катастрофе и гибели человека. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В суде установлено, что в мае 2022 года командир вертолета Ми-8Т нарушил правила безопасности полетов и эксплуатации воздушного судна, что привело к падению вертолета», — заявили в ведомстве.

В результате ЧП погиб один человек. Ущерб собственнику самолета и Читинской базе авиационной охраны лесов превысил 30 миллионов рублей.

Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил мужчину к наказанию в виде 2,5 лет колонии-поселения, а также дополнительно запретил ему на три года любую деятельность, связанную с безопасностью полетов и эксплуатацией авиатранспорта.

