В Wildberries ответили на сообщения о сотнях граждан КНДР, работающих на складе в Подмосковье

В логистических центрах Wildberries работают только россияне, однако в двух объектах в Московской области трудоустраивают соискателей из ЕАЭС. Об этом в разговоре с 360.ru рассказали в пресс-службе маркетплейса.

«На двух объектах в Московской области также предусмотрена возможность для занятых из стран ЕАЭС. Обязательным условием при оформлении являются разрешения на работу и официальное подтверждение соответствующих органов права на пребывание на территории России», — пояснили в компании.

Представители Wildberries добавили, что на данный момент совместно с кадровым агентством тестируют возможность трудоустройства сотрудников из разных стран. Пилотный проект реализуется в рамках международного сотрудничества и компания соблюдает все необходимые требования российского законодательства при трудоустройстве граждан зарубежных стран.

«По итогам пилотного проекта мы примем решение о масштабировании», — заключили в пресс-службе Wildberries.

Накануне в Сети распространились кадры из, предположительно, здания склада маркетплейса в Электростали. На опубликованных видео видно, как толпы граждан КНДР, одетых в фирменную фиолетовую форму и идущих на обучение в большом складском помещении.