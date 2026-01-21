В высотке на юге Москвы загорелась квартира

На юге Москвы произошел пожар в квартире многоэтажки. Возгорание зафиксировали в доме № 11 по Гурьевскому проезду, сообщили в столичном управлении МЧС.

По данным спасателей, в одной из квартир загорелись мебель и личные вещи. Пожар удалось локализовать, на месте продолжаются работы по полной ликвидации огня, информация уточняется.

Очевидцы рассказали 360.ru, что к дому прибыли несколько пожарных расчетов и бригад скорой помощи.

«Гарь стоит ужасная. Едут по несколько скорых и пожарных», — поделился собеседник.

По словам очевидцев, на месте было замечено не менее четырех машин скорой помощи и трех пожарных автомобилей. Другие собеседники сообщили, что пожар произошел примерно на 15-м этаже.

В другом регионе, в Тосненском районе Ленобласти, крупный пожар разгорелся в ангаре. Огонь охватил 1700 квадратных метров.