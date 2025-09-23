В Выборгском районе Петербурга пресекли массовую драку из-за женщины

Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило издание «Фонтанка» .

Возле ресторана на улице Композиторов подрались семеро мужчин. Возраст участников конфликта — от 21 до 37 лет. Все они были доставлены в отделение полиции. Предварительно установлено, что 31-летний участник конфликта начал ссору, защищая женщину. Однако он не учел, в чью сторону произнес резкие слова, написал Piter.TV.

В отношении участников драки составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.