В Волгограде учительница умерла во время школьной линейки

В Красноармейском районе Волгограда 23 мая во время школьной линейки умерла учительница начальных классов. У нее оторвался тромб. Об этом сообщил портал «Блокнот Волгоград» .

Женщине стало плохо за пять минут до окончания линейки. Она начала падать. По словам сестры погибшей, прибывшие медики сказали, что она уже была мертва во время падения.

«Мгновенная смерть — оторвался тромб. Сотни родителей, сотни учеников все видели, дети падали на колени и плакали», — рассказала она.

Волгоградцы в соцсетях написали, что школа потеряла «педагога от Бога» и «человека с большой буквы». Горожане отметили, что учительница была доброй и понимающей, никогда не отказывала детям в помощи. Они также поблагодарили ее за все, что она сделала для своих учеников.