В Волгограде учительница умерла во время школьной линейки
В Красноармейском районе Волгограда 23 мая во время школьной линейки умерла учительница начальных классов. У нее оторвался тромб. Об этом сообщил портал «Блокнот Волгоград».
Женщине стало плохо за пять минут до окончания линейки. Она начала падать. По словам сестры погибшей, прибывшие медики сказали, что она уже была мертва во время падения.
«Мгновенная смерть — оторвался тромб. Сотни родителей, сотни учеников все видели, дети падали на колени и плакали», — рассказала она.
Волгоградцы в соцсетях написали, что школа потеряла «педагога от Бога» и «человека с большой буквы». Горожане отметили, что учительница была доброй и понимающей, никогда не отказывала детям в помощи. Они также поблагодарили ее за все, что она сделала для своих учеников.