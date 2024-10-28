В Волгограде 62-летний мужчина умер на улице от внезапного приступа

Прохожие обнаружили тело мужчины возле одного из жилых домов в Краснооктябрьском районе Волгограда. Умершим оказался 62-летний местный житель, пишет сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на представителей областного СУ СКР.

Происшествие случилось на улице Штеменко. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. В ходе первичного осмотра они не зафиксировали на теле признаков насильственной гибели.

Предварительно, мужчина умер в результате внезапного приступа. Точная причина смерти станет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы. Сейчас следователи проводят процессуальную проверку.