В Узбекистане мужчина устроил рыбную ферму с «акулами» в подвале
Житель Ферганы превратил подвал дома в бассейн для пангасиуса
Житель Ферганы самовольно переоборудовал подвал многоэтажного дома под рыбную ферму. Мужчина разделил общую территорию перегородками, установил крупную емкость с водой и поселил в ней так называемых сиамских акул, сообщило издание YUZ.
Нарушение выявили во время проверки сотрудники инспекции по контролю в сфере ЖКХ.
При этом опасных хищников в подвале не оказалось. Под коммерческим названием «сиамская акула» продают пангасиуса — пресноводного акульего сома, который внешне напоминает акулу. Рыба не представляет опасности для человека.
Для наполнения искусственного водоема хозяин незаконно подключился к общедомовой системе питьевого водоснабжения. Таким образом, он использовал воду и общее имущество жильцов без разрешения.
Владельцу фермы дали 15 дней на демонтаж бассейна, вывоз рыбы и восстановление подвала. После этого помещение должно вернуться в первоначальное состояние.