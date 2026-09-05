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    В Узбекистане мужчина устроил рыбную ферму с «акулами» в подвале

    Житель Ферганы превратил подвал дома в бассейн для пангасиуса

    Житель Ферганы самовольно переоборудовал подвал многоэтажного дома под рыбную ферму. Мужчина разделил общую территорию перегородками, установил крупную емкость с водой и поселил в ней так называемых сиамских акул, сообщило издание YUZ.

    Нарушение выявили во время проверки сотрудники инспекции по контролю в сфере ЖКХ.

    При этом опасных хищников в подвале не оказалось. Под коммерческим названием «сиамская акула» продают пангасиуса — пресноводного акульего сома, который внешне напоминает акулу. Рыба не представляет опасности для человека.

    Для наполнения искусственного водоема хозяин незаконно подключился к общедомовой системе питьевого водоснабжения. Таким образом, он использовал воду и общее имущество жильцов без разрешения.

    Владельцу фермы дали 15 дней на демонтаж бассейна, вывоз рыбы и восстановление подвала. После этого помещение должно вернуться в первоначальное состояние.