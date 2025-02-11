В Удмуртии женщина пыталась изгнать нечистую силу и чуть не сожгла квартиру

Пенсионерка из села Каракулино в Удмуртии попыталась изгнать из квартиры нечистую силу, однако вместо этого устроила пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Для обряда пожилая женщина зажгла парафиновую свечу, поставила ее на стиральную машину и ушла в другую комнату. Однако свеча упала, и началось возгорание. Испугавшись, пенсионерка выбежала на улицу. Пожарных вызвали соседи.

Огонь удалось потушить на двух квадратных метрах. Никто не пострадал.

Представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя случившееся РИА «Новости», предупредил, что подобные попытки «изгнания бесов» до добра не доведут.

«Верующим надлежит беспокоиться прежде всего о том, чтобы изгонять зло из своего сердца молитвой и участием в Таинствах Церкви», — подчеркнул он.

Чтобы освятить квартиру, Кипшидзе посоветовал приглашать священника.

В апреле прошлого года супругов из Башкирии заподозрили в том, что они поджигали людей под предлогом изгнания из них нечистой силы.