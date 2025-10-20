В Удмуртии в ДТП пострадал несовершеннолетний мотоциклист

Вечером 19 октября в селе Мостовом Сарапульского района произошла дорожная авария. Как сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии, столкнулись автомобиль и мотоцикл, которыми управляли водители без прав. Об этом написал сайт Izhlife .

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2115 18 лет выехал на встречную полосу с второстепенной дороги и столкнулся с мотоциклом, которым управлял 16-летний юноша.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.

Госавтоинспекция призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и не допускать управления транспортными средствами без соответствующих удостоверений.