В Твери умерла майор полиции, которую на прошлой неделе сбили на остановке

Майор полиции умерла в больнице в Твери после того, как ее сбили на автобусной остановке. Об этом сообщила Readovka со ссылкой на источник.

Женщине было 40 лет, у нее остался восьмилетний сын. По информации издания, виновник ДТП — приезжий из Азербайджана.

Авария произошла 23 октября. По данным следствия, 27-летний водитель превысил скорость и попытался увернуться от автомобиля, выезжавшего со второстепенной дороги, но не справился с управлением и наехал на людей, стоявших на остановке. Несколько человек получили травмы.

После этого региональное управление СК возбудило уголовное дело. Виновника ДТП задержали. Однако, несмотря на ходатайство следователя, суд не стал отправлять его под стражу. После этого делом заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, который затребовал доклад у главы управления Альберта Кизимова.

Следующее заседание суда должно состояться 5 ноября.