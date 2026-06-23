В Туве задержали подозреваемого в краже телефона у ребенка в детском лагере

В Республике Тыва задержали мужчину, подозреваемого в краже телефона у ребенка в детском лагере «Таежный». Об этом сообщили в телеграм-канале МВД по региону.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении кражи сотового телефона с территории детского лагеря „Таежный“ — 19-летний ранее не судимый безработный житель города Ак-Довурака», — отметили в сообщении.

Сообщение о проникновении в детский лагерь неизвестных поступило накануне. Группа мужчин проникла на территорию лагеря, после их ухода один из воспитанников обнаружил пропажу мобильного телефона. Неизвестные вели себя неадекватно и пугали детей.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».