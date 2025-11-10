В Турции продолжили искать пропавшую больше недели назад россиянку

В поисковой операции участвуют сотрудники правоохранительных органов, спасатели и представители российского консульства.

Родственники женщины рассказали, что в отеле, где она пропала, ранее уже происходили похожие случаи. Они выяснили, что в прошлом году там также исчезла туристка из России.

Также друзья пропавшей исключили версию об утоплении. Они отметили, что в тот вечер температура воды была очень низкой. Более того, петербурженка не употребляла алкоголь и не любила отдых в барах.

В конце октября в Анталью приехала 41-летняя женщина вместе с 12-летним сыном. После нескольких дней отдыха женщина вышла из отеля, чтобы сходить в магазин и пропала. В тот же вечер ее видели спящей на шезлонге около моря. Однако полиция не смогла установить местонахождение россиянки.