В Турции начали операцию по спасению севшего на мель сухогруза из России

Сухогруз, следовавший из России в Тунис, сел на мель у юго-западного берега Стамбула в Мраморном море. Об этом сообщил телеканал Haber.
По данным генерального управления береговой охраны Турции, судно Lady Ayana потерпело аварию в районе Ешилкей. Оно перевозило пшеницу.
«Катер KEGM-3 и буксир Rescue-10 были немедленно направлены на место происшествия», — заявили представители погранслужбы.
Ранее в порту Бронка в Санкт-Петербурге сел на мель контейнеровоз Flying Fish, который следовал под флагом Панамы. На его борту находилось более двух тысяч контейнеров из Египта. При этом разлив нефтепродуктов не зафиксировали.