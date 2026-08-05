В Турковском районе Саратовской области сельчанин получил срок за нападение на жену

В Турковском районе Саратовской области 34-летний мужчина признан виновным в нападении на свою супругу. Об этом «СарИнформ» сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел утром 24 мая 2026 года. Под воздействием алкоголя сельчанин поссорился с женой и, схватив ее за шею, начал душить, угрожая убийством. Женщина успела попросить дочь вызвать полицию, и прибывшие оперативники задержали агрессора.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (совершение насильственных действий лицом с судимостью за аналогичное преступление). На суде виновный свою вину не признал. Его приговорили к году и двум месяцам в колонии-поселении.