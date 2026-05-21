В Тульской области исчезла трехлетняя девочка

В Тульской области пропала трехлетняя девочка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. По предварительной информации, девочка пропала 20 мая в рабочем поселке Дубна.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи, полицейские, спасатели и волонтеры организовали поисковую операцию. Кроме того, проводится комплекс оперативных следственных действий, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Руководитель следственного управления Владимир Усов взял на контроль ход расследования. Всех, кто может располагать информацией о месте нахождения девочки, попросили сообщить об этом экстренным службам.

