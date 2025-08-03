В Туапсинском районе Кубани началась эвакуация детей из-за непогоды

Эвакуация детских туристических групп, отдыхавших в Туапсинском районе Краснодарского края, началась из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале .

Глава региона отметил, что следит за ситуацией.

«Погодные условия остаются сложными. Из-за сильных ливней в реках поднялся уровень воды. Сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы», — написал он.

Губернатор добавил, что сейчас специалисты выясняют, насколько пострадали от подтоплений дома.

Кондратьев отметил, что в поселке Лермонтово смыло мост. Из-за схода селя движение через Молдаванский перевал ограничили. В районе Джубги организовали реверс.

В конце июля туристы застряли в Приэльбрусье из-за селя.