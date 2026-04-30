В Туапсе полностью восстановили энергоснабжение после пожара на НПЗ

Аварийные бригады в Туапсе восстановили подачу электричества во все дома, где его отключили из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Краснодарского края.

Самая сложная ситуация складывалась на улице Кошкина. Там экстренные бригады отремонтировали оборудование и поэтапно восстанавливают свет у каждого отдельного потребителя.

Кроме того, коммунальные службы вместе с сотрудниками МЧС убирают с улицы продукты горения, спиливают сгоревшие деревья, демонтируют строения и заграждения, уничтоженные огонь, и восстанавливают освещение.

Также мэр Туапсе Сергей Бойко опроверг сообщения, что воду из-под крана в городе якобы нельзя пить. Он объяснил, что путаница возникла из-за емкостей, расставленных в граничащих с НПЗ микрорайонах. Воду из них действительно рекомендовано прокипятить, в остальных же частях города можно пить и так.