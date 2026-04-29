В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ

В Туапсе ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшее после атаки украинских беспилотников накануне ночью. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Потушить огонь удалось благодаря тому, что группировку сил и средств своевременно нарастили и правильно распределили по участкам.

Утром возгорание локализовали. На пожаре работали более 300 спасателей и 73 единицы техники, в том числе из других районов Кубани и из соседней Ростовской области.

Параллельно сотни сотрудников МЧС, краевой аварийно-спасательной службы и добровольцев чистят береговую линию и город в целом от разлившегося мазута. Собрать удалось уже почти 10 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Роспотребнадзор регулярно замеряет концентрацию вредных веществ в воздухе.

Губернатор Вениамин Кондратьев назвал главной задачей как можно скорее вернуть Туапсе к прежней жизни.