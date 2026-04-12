В Томской области из-за паводка подтопило 25 домов и 185 участков

В Томской области из-за паводка подтопило 25 жилых домов и 185 приусадебных участков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур в MAX .

«В Черной речке подтоплены 25 жилых домов и 185 приусадебных участков. Эвакуированы 73 человека, в том числе 15 — в пункт временного размещения. Люди обеспечены спальными местами, горячим питанием, медицинским обслуживанием», — заявил он.

Сотрудники МЧС оказывают жителям адресную помощь и продолжают эвакуацию.

Ледовзрывные работы на Томи запланировали на полдень. Сейчас специалисты бурят лунки. Голова ледохода на Оби находится у деревни Каштаково в Кожевниковском районе. Оперативные группы дежурят круглосуточно.

Ранее в Подмосковье энергетики провели профилактику в преддверии весеннего паводка: рекордные снегопады, которые обрушились на столичный регион минувшей зимой, могут привести к подтоплениям.