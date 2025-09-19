В Тюменской области погиб член экипажа теплохода

В Уватском районе Тюменской области член экипажа теплохода упал за борт и погиб. Уральская транспортная прокуратура сообщила об инциденте URA.RU .

«При швартовке грузового теплохода „Гринда“ на реке Демьянка Уватского района Тюменской области моторист-рулевой выпал за борт и погиб. Причиной несчастного случая явилось необеспечение работодателем оценки специальных условий труда на рабочем месте», — отмечается в сообщении ведомства.

У погибшего остались жена и сын. Работодатель будет обязан выплатить семье не только компенсацию морального вреда, но и понести дополнительные расходы за несоблюдение законодательства о страховании сотрудников. Общая сумма взыскания составит два миллиона 400 рублей.