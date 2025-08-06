В Тюменской области пьяный мужчина ранил сына, пытавшегося защитить бабушку

В Ялуторовском районе Тюменской области произошел инцидент, в котором отец, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение своему сыну. По информации, предоставленной объединенной пресс-службой судебной системы региона URA.RU , молодой человек пытался защитить свою бабушку от нетрезвого отца.

Сын проживал вместе с отцом и бабушкой, которая нуждалась в уходе. Когда пожилая женщина проснулась ночью, ее внук услышал, что в комнату вошел пьяный отец. В спальне парень увидел отца с ножом в руках. Потерпевший попросил его успокоиться, но получил удар в живот.

Пострадавший сумел добраться до соседей и попросить о помощи. Нападавший не предпринял попыток извиниться перед сыном. Он заявил, что действовал машинально и раскаивается. Несмотря на это, сын не желал строгого наказания для отца. В результате мужчина получил три года лишения свободы, которые были признаны условными.