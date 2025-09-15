В Тюмени задержали подозреваемого в покушении на убийство

В Тюмени правоохранители арестовали мужчину, которого обвиняют в попытке совершить тройное убийство. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал следственного управления СК России по Тюменской области.

По информации источника, конфликт произошел в одном из дачных некоммерческих товариществ «Поляна» на улице Туринской. Два семейства не смогли договориться о продаже дома, и ситуация переросла в ссору. Подозреваемый взял ружье и выстрелил в сторону оппонентов несколько раз. После этого он скрылся, но его местоположение быстро установили, и мужчину задержали.

Трое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение Тюмени, где им оказали необходимую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.