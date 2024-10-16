В Тюмени владельца картинга осудят за ДТП, в котором подросток сбил коляску с младенцем

Бизнесмен, организовавший прокат мини-машин возле ТЦ в Тюмени, предстанет перед судом за аварию с участием своего карта. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на представителей регионального СУ СК РФ.

По данным правоохранителей, предприниматель не имел разрешения на организацию картинга. Кроме того, он не позаботился об обеспечении безопасности на аттракционе.

В результате 11-летний ребенок за рулем карта не справился с управлением, снес ограждение, а затем сбил мужчину с коляской, в которой находился младенец. Отмечается, что все участники ДТП отделались легкими повреждениями.