В Тюмени утонули двое мужчин за один день

В Тюмени произошло два несчастных случая на воде: в карьере Утиный и на озере Андреевское утонули мужчины. О происшествиях сайту URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Первый инцидент случился утром 23 июля на обводненном карьере Утиный. Там во время купания утонул мужчина 1983 года рождения. Второй трагический случай произошел на озере Андреевское — там утонул мужчина 1982 года рождения. Его тело из воды извлекли водолазы ТОСЭР.

На водоемах, где произошли трагедии, установлены знаки «Купание запрещено».