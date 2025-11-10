В Тюмени спасли людей при пожаре в многоквартирном доме

В Тюмени на улице Рижской произошел пожар в электрощитовой многоквартирного дома, в результате которого были спасены четыре человека. Возгорание случилось 8 ноября из-за короткого замыкания, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС Тюменской области.

«В 12 часов 15 минут 8 ноября поступило сообщение о пожаре в электрощитовой многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: город Тюмень, улица Рижская, 82. Возгорание ликвидировано на площади одного квадратного метра», — уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали еще два техногенных пожара: в Заводоуковске и Тобольске горели хозяйственные постройки. В Заводоуковске огонь повредил внутреннюю отделку здания на площади пяти квадратных метров, а в Тобольске — на площади двадцати квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи.