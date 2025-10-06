В Тюмени первоклассница провела несколько дней в квартире с мертвой матерью

В центре Тюмени в квартире обнаружили тело мертвой женщины. Ее семилетняя дочь, предположительно, провела рядом с умершей матерью несколько дней, сообщил сайт 72.ru .

По данным издания, девочка думала, что ее мама спит. Она не отвечала на телефон матери и не открывала никому двери. О произошедшем стало известно 5 октября, когда подруга женщины пришла к ним домой. Ребенок ее узнал и впустил в квартиру.

В региональном Следственном комитете журналистам уточнили, что по факту обнаружения тела жительницы Тюмени проводится проверка. В ходе осмотра эксперты внешних признаков насильственной смерти не обнаружили. Причины трагедии устанавливаются.

Девочку поместили в социальный центр, сейчас с ней работают психологи. По неофициальным данным, у погибшей женщины не было мужа и других близких родственников.

