В Тюмени пассажирский автобус врезался в припаркованные автомобили
В Тюмени на улице 50 лет Октября пассажирский автобус протаранил пять припаркованных автомобилей. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Темы Тюмени».
По информации канала, водителю общественного транспорта стало плохо, из-за чего он не справился с управлением.
«По словам очевидцев, водителю общественного транспорта стало плохо — ему понадобилась помощь медиков», — указано в публикации.
В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству подтвердили информацию о ДТП. В результате аварии пострадал один из пассажиров автобуса.
