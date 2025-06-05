В Татарстане мужчина получил анафилактический шок, сделав укол от простуды

В Татарстане фельдшеры скорой помощи спасли жизнь пожилому мужчине, пережившему анафилактический шок после укола препарата от простуды. Об этом сообщил Telegram-канал «Горздрав Челны» .

В Набережных Челнах пожилая пара самостоятельно назначила себе уколы «от простуды». Состояние мужчины резко ухудшилось после введения препарата. Он побледнел, начал задыхаться и потерял сознание. Его родственники успели вызвать бригаду скорой помощи.

«Когда мы приехали, пациент был без сознания, давление низкое, пульс едва прощупывался. Все указывало на анафилаксию, действовать нужно было быстро», — рассказала фельдшер Екатерина Тихонова.

Ее напарница отметила, что в таких ситуациях нужно действовать быстро, «нельзя терять ни секунды». Мужчину после оказания медпомощи доставили в стационар. Его состояние нормализовалось.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина предупредила, что анафилактический шок иногда может проявляться болями в животе и потерей сознания.