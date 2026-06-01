В Тарко-Сале при пожаре в частном доме погиб ребенок

Накануне, 31 мая, в Тарко-Сале вспыхнул пожар в частном двухэтажном доме с мансардой на улице Белорусской. В огне пострадал ребенок 2018 года рождения, его ночью перевезли в больницу Нового Уренгоя. Другой малыш, родившийся в 2022 году, скончался в реанимации, написало URA.RU.
Прокуратура начала проверку по факту чрезвычайного происшествия. Следственный комитет Ямала сообщил о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По информации МЧС ЯНАО, в результате ЧП частично повреждены первый, второй этажи и кровля дома на общей площади 300 квадратных метров.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте