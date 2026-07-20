В Свердловской области в пожаре погибла семья из трех человек

В селе Курки Артинского района Свердловской области при пожаре в частном доме погибла семья. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Александр Шульга.

«Нижнесергинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — сказал Шульга. Он добавил, что на месте ЧП рассматривается ряд версий случившегося, включая неисправность электропроводки.

Пожар произошел в ночь на 18 июля. Четверо родственников отмечали день рождения одного из членов семьи, после чего трое из них легли спать в доме, а четвертый решил остаться на ночь в бане. Под утро мужчина увидел возгорание на веранде и попытался потушить огонь самостоятельно, но пламя быстро перекинулось на жилое здание. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар, после чего в доме были обнаружены тела погибших со следами термического воздействия и отравления продуктами горения.

Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что сотрудники полиции оперативно установили личности жертв.

«Ими оказались супруги-пенсионеры — мужчина 1957 года рождения и его жена 1961 года рождения, а также их неработающий сын 1989 года рождения. Семья характеризовалась удовлетворительно», — отметил он.