В Свердловской области семья погибла в погребе

В поселке Буланаш Свердловской области произошла трагедия: три человека погибли в погребе, где они хранили заготовки. По данному факту возбуждено уголовное дело, написало URA.RU .

Вечером 11 июля 2026 года в одном из частных домовладений в поселке Буланаш были обнаружены тела мужчины 1969 года рождения, женщины 1970 года рождения и их взрослой дочери 1991 года рождения. По предварительным данным, смерть наступила из-за острой нехватки кислорода и отравления газовой смесью.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что сейчас следователи Режевского межрайонного следственного отдела проводят комплекс процессуальных действий. Осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели, истребуются характеризующие материалы. Для установления точной причины гибели людей назначен ряд судебно-медицинских и экспертных исследований.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых заявил, что внешних признаков криминального характера на телах погибших не обнаружено. По предварительной версии, случившееся является фатальным стечением обстоятельств, связанных с географическими особенностями местности.