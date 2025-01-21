Жителя Свердловской области обвинили в убийстве коллеги из-за громкой музыки

Правоохранители задержали в Карпинске Свердловской области 55-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, ночью 17 января фигурант и еще двое работников ехали на объект. Между предполагаемым злоумышленником и его коллегой разгорелся конфликт, причиной которого стала громкая музыка в машине. Впоследствии мужчина схватил нож и несколько раз ударил оппонента.
Известно, что обвиняемый находился в состоянии опьянения. Пострадавший получил смертельные ранения. Возбуждено уголовное дело.
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