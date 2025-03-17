В Свердловской области ликвидировали мини-завод по производству наркотиков

Правоохранители ликвидировали мини-завод по производству наркотиков в Свердловской области. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации ведомства, изначально полицейские остановили «газель», где обнаружили 65 свертков с наркотиками. Выяснилось, что груз водитель получил в селе Останино. В ходе расследования стражи порядка посетили помещение бывшей конфетной фабрики.

Там специалисты нашли более 80 килограммов запрещенных веществ, оборудование для их производства и прекурсоры. При поставках нелегальную продукцию маскировали под строительные смеси. Возбуждено уголовное дело.