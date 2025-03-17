В Свердловской области ликвидировали мини-завод по производству наркотиков

Правоохранители ликвидировали мини-завод по производству наркотиков в Свердловской области. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по региону.
Согласно информации ведомства, изначально полицейские остановили «газель», где обнаружили 65 свертков с наркотиками. Выяснилось, что груз водитель получил в селе Останино. В ходе расследования стражи порядка посетили помещение бывшей конфетной фабрики.
Там специалисты нашли более 80 килограммов запрещенных веществ, оборудование для их производства и прекурсоры. При поставках нелегальную продукцию маскировали под строительные смеси. Возбуждено уголовное дело.
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