В Свердловской области 4 человека погибли в ДТП с самокатами с начала года

В течение восьми месяцев 2025 года на территории Свердловской области зафиксировано значительное увеличение смертельных случаев, произошедших в результате столкновений с использованием электрических самокатов, написал сайт tagilcity.ru .

Всего за указанный период было зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий. Количество самих аварий сократилось на 14,4%, однако тяжесть последствий значительно возросла: погибло четыре человека, тогда как в прошлом году эта цифра составляла одну жертву.

Среди пострадавших треть составляют лица моложе 18 лет. Основная масса аварий, целых 94 происшествия, зарегистрирована в Екатеринбурге. Вместе с тем отмечается всплеск аварийности в ряде районов и городов, наиболее выраженно ситуация ухудшилась в Каменске-Уральском, где число ДТП выросло втрое.

В целях повышения безопасности передвижения пользователей электротранспорта сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения увеличили частоту проверок водителей электросамокатов. Особенное внимание уделяется соблюдению скоростного режима, наличию защитного оборудования (такого как шлемы) и выполнению предписанного правила пересечения пешеходных переходов пешком.