В Свердловской области 1 человек пострадал при взрыве в квартире в пятиэтажке
Сегодня ночью в пятиэтажном доме в поселке Буланаш произошел взрыв, один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Свердловской области.
Происшествие случилось на третьем этаже дома на улице Строителей. От взрыва пострадали внутренние стены двух соседних квартир и оконные проемы подъезда.
На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. Выдвинули две версии произошедшего — хлопок газовоздушной смеси или разгерметизация электрического водонагревателя.
«Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы 96 человек, в том числе 30 детей. Самостоятельно вышли 24 человека. Пострадал один человек (взрослый), госпитализирован», — заявили в министерстве.
В ближайшей школе развернули пункт временного размещения для жильцов. После осмотра дома примут решение о возвращении людей в уцелевшие квартиры.
Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер в Telegram-канале заявил, что лично контролирует ситуацию.
«На месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи, специалисты газовой службы, министерства общественной безопасности, администрации. Жителям дома оказывается вся необходимая помощь», — написал он.
Ранее взрыв и пожар случились в доме на улице Генерала Тюленева в Москве. В результате ЧП погибли три человека. Также шестеро жильцов пострадали, двое из них — дети.