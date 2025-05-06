В Свердловской области 1 человек пострадал при взрыве в квартире в пятиэтажке

Сегодня ночью в пятиэтажном доме в поселке Буланаш произошел взрыв, один человек пострадал. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Происшествие случилось на третьем этаже дома на улице Строителей. От взрыва пострадали внутренние стены двух соседних квартир и оконные проемы подъезда.

На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. Выдвинули две версии произошедшего — хлопок газовоздушной смеси или разгерметизация электрического водонагревателя.

«Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы 96 человек, в том числе 30 детей. Самостоятельно вышли 24 человека. Пострадал один человек (взрослый), госпитализирован», — заявили в министерстве.