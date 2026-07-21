В Сургуте завели дело после избиения мужчины подростками
В Сургуте после избиения мужчины группой подростков возбудили уголовное дело. Инцидент произошел возле дома №2 на Тюменском тракте. Об этом сообщило Ura.ru.
По данным, опубликованным в интернете, конфликт случился после того, как мужчина сделал замечание компании молодых людей из-за шума.
Уголовное дело о хулиганстве расследует следственное управление СК России по ХМАО по поручению руководителя окружного управления СК Михаила Мокшина. Сейчас следователи устанавливают участников конфликта и все обстоятельства произошедшего.