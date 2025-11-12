В Сургуте мужчина ранил прохожего ножом во время ссоры
В Сургуте (ХМАО) произошел инцидент с применением холодного оружия. У одного из жилых домов на улице Югорская мужчина ударил прохожего ножом во время конфликта. Происшествие случилось днем, после чего нападавший выбросил нож и скрылся, написало Ura.ru.
«В дневное время между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе последовавшей за этим потасовки один из участников, гражданин 1978 года рождения, применил холодное оружие, нанеся своему оппоненту несколько ударов», — сообщила окружная полиция на официальном сайте.
Полицейские оперативно задержали подозреваемого, который ранее уже имел проблемы с законом и был судим.
Пострадавший, 34-летний мужчина, был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями, где ему оказали необходимую помощь.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, что может повлечь за собой наказание до 10 лет лишения свободы.