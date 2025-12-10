В Судане рухнул Ил-76, весь экипаж погиб

Военный грузовой самолет Ил-76 потерпел крушение при посадке в Судане. Об этом сообщила газета The Sudan Times .

Самолет рухнул около военной базы «Осман Дигна» в городе Порт-Судан, расположенном на побережье Красного моря. Весь экипаж погиб.

Причиной крушения могла стать техническая неисправность.

По данным агентства Franse Presse, самолет выполнял миссию по оказанию продовольственной помощи. Официальное число погибших издание не озвучило, на месте ЧП работают спасатели.

Ранее в Прионежском районе потерпел крушение учебно-тренировочный истребитель Су-30. Оба члена экипажа погибли. Самолет упал в лесу, далеко от населенных пунктов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что на борту находились военнослужащие 159-го авиационного истребительного полка. Он выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что родственникам окажут всю необходимую помощь.