В страховой компании рассказали о самых необычных ситуациях, когда помог полис

В прошлом году СберСтрахование выплатило более 4,5 миллиарда рублей по полисам каско — однако не все страховые случаи были стандартными. О самых необычных историях, когда владельцам удалось получить компенсацию, рассказал 360.ru руководитель центра урегулирования розничных убытков компании Егор Лысой.

Обычно считается, что основные риски для автомобилей связаны с дорожно-транспортными происшествиями. На деле же это не так. Зимой машина становится особенно уязвима из-за непогоды — ее могут повредить сосульки, ветки деревьев и даже элементы фасада и стройматериалы, оставшиеся на крыше.

В таких ситуациях Лысой рекомендовал вызывать полицию и зафиксировать произошедшее на фото, после чего узнать, кто несет ответственность за уборку территории. Полис каско позволит быстрее вернуть автомобиль в рабочее состояние, а вопросами возмещения ущерба займется уже сама страховая компания.

Кроме того, по словам эксперта, бывали случаи, когда на автомобиль случайно попадали краска или монтажная пена. Тогда требовались полировка и перекраска деталей кузова. Однажды возмещать ущерб пришлось из-за того, что подросток врезался в дверь автомобиля на электросамокате. В другой раз машине понадобился ремонт из-за наводнения.

«Неприятности возникают внезапно, однако внимательность и грамотный выбор страховки помогают существенно снизить потенциальные расходы», — подчеркнул Лысой.

