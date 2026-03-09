В Стерлитамаке девять детей отравились парами хлора в бассейне

Девять детей получили отравление парами хлора в бассейне в Стерлитамаке, где отдыхали вместе с родителями. Об этом сообщила пресс-служба СК по Башкирии.

Ведомство установило, что три семьи с детьми 8 марта отдыхали в сауне. После посещения бассейна несовершеннолетние пожаловались на недомогание, медики выявили признаки токсического действия хлора.

Одного ребенка оставили в стационаре, его состояние стабильное. Остальных детей отпустили домой после оказания необходимой помощи.

Региональная прокуратура в телеграм-канале уточнила, что с детьми находились четверо взрослых. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела.

