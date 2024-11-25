В США юного чемпиона по родео парализовало после нападения быка

В США бык покалечил 17-летнего чемпиона по родео среди юниоров из штата Форида Уокера Смита, наступив ему на грудь. Об этом сообщило издание People .

Юноша получил серьезные травмы на тренировке по родео в городе Таллахасси неделю назад. Тогда бык его сбросил, а потом напал, ударив копытами в грудь. Подростка госпитализировали.

Отец чемпиона Дэниел Смит написал в соцсетях, что его сын перенес операцию 21 ноября и сейчас чувствует себя хорошо.

После несчастного случая мужчина сообщал, что мальчик перенес несколько микроинсультов и коллапс обоих легких. Сейчас за ним наблюдает невролог в больнице.

«Он не двигает руками и ногами. Они (врачи — прим. ред.) отключили его от аппарата, чтобы проверить, дышит ли он самостоятельно, и у него возникли проблемы. Поэтому они снова подключили его к аппарату», — написал отец юноши.

Уокер «Голливуд» Смит начал заниматься родео в 12 лет, а в 2022 году выиграл чемпионат штата среди юниоров.

Ранее в Колумбии бык насмерть забодал знаменитого смельчака по прозвищу Тень.