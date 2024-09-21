В Солнечногорске родители запирали в клетке приемную дочь в воспитательных целях

RT: соседи в Солнечногорске сообщили опеке о девочке, которую запирали в клетке

Многодетную семью опекунов из Солнечногорска проверят прокуратура и следственные органы. Соседи пожаловались в органы опеки, что приемную девочку держали взаперти в клетке во дворе дома в СНТ. Подробности этой истории рассказал телеканал RT .

Соседи сообщили, что многодетная семья жила уединенно, они ни с кем не общались.

«Жили у нас несколько лет безвыездно. Снимали дом за счет дотаций на приемных детей. На контакт не шли совершенно», — рассказала RT жительница СНТ.

У семьи постоянно возникали конфликты с местными жителями. Когда одна из соседок пришла к ним на участок с очередными претензиями, то увидела во дворе клетку из сетки-рабицы и в ней девочку. Приемные родители заявили, что посадили ребенка в клетку в воспитательных целях. Соседи также отметили, что дети ходили зимой одетыми не по сезону.

После проверки, которая зафиксировала антисанитарию, семья съехала в другую деревню. Дело передали в территориальный отдел опеки.