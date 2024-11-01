В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей над Черным морем

Штормовое предупреждение объявили в Сочи и на федеральной территории «Сириус». Оно связано с вероятностью формирования смерчей над акваторией Черного моря на участке Магри — Веселое, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По информации спасателей, особый режим будет действовать до конца пятницы, 1 ноября, а также ночью и утром 2 ноября. Местных жителей и гостей попросили на время действия предупреждения отказаться от прогулок и отдыха на побережье. При столкновении со смерчем на улице специалисты порекомендовали не прятаться под баннерами.