В Сирии столкнулись два автобуса, погибли 35 человек

SANA: в Сирии при столкновении автобусов погибли 35 человек

В Сирии на трассе Дейр-эз-Зор — Дамаск столкнулись два автобуса, погибли 35 человек, еще 30 ранены. Об этом сообщило агентство SANA.

После столкновения один из автобусов вспыхнул, он сгорел практически полностью. Второй сильно поврежден, но не загорелся.

Авария случилась близ города Эс-Сухне на востоке страны. Несколько военных вертолетов привлекли для переправки пострадавших в госпиталь в Хомсе. Также на место прибыли несколько машин скорой помощи, пожарные и другие экстренные службы.

Ночью в турецкой провинции Кырыккале перевернулся автобус. Из находившихся внутри 42 человек 40 получили травмы различной степени тяжести, погибших нет.