В Северодвинске ребенок выпал из окна школы

В Северодвинск ученик выпал из окна второго этажа школы № 22 и получил травмы. Об этом сообщили в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа .

По предварительным данным, ребенка госпитализировали в медучреждение областного центра. На место выехал прокурор города Игорь Федоровцев.

Надзорное ведомство организовало проверку. Сотрудники прокуратуры оценят обстоятельства произошедшего, соблюдение требований безопасности в школе, меры профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и своевременность оказания медицинской помощи. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

