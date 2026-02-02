В Сестрорецке произошло возгорание семи бытовок

Ранним утром 2 февраля в 06:07 поступила информация о пожаре по адресу: Курортный район, город Сестрорецк, улица Максима Горького, дом №2. Об этом Piter.TV проинформировала пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Из 16 имеющихся на месте бытовок огнем были охвачены семь, каждая из которых имела площадь 3×6 метров.

Возгорание было ликвидировано в 07:04. Благодаря оперативным действиям спасателей пострадавших не было. В процессе тушения пожара МЧС задействовало три единицы спецтехники и 15 сотрудников.