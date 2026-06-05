В Саратовской области мужчину заподозрили в угрозах убийством бывшей жене
Ночью в полицию города Маркса поступило необычное сообщение. 47-летний местный житель заявил, что его избивает бывшая супруга. На место оперативно выехали сотрудники полиции. Однако на месте они выяснили, что ситуация оказалась противоположной. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24».
Как рассказала женщина, ее бывший супруг был дома и находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта мужчина замахнулся на нее хрустальной вазой и пригрозил убийством.
Чтобы избежать ответственности, злоумышленник позвонил в полицию и солгал. После этого он покинул дом и продолжил употреблять алкоголь.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Участковый доставил дебошира в отдел для дальнейшего разбирательства, сообщили в управлении внутренних дел области.