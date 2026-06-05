В Саратовской области мужчину заподозрили в угрозах убийством бывшей жене

Ночью в полицию города Маркса поступило необычное сообщение. 47-летний местный житель заявил, что его избивает бывшая супруга. На место оперативно выехали сотрудники полиции. Однако на месте они выяснили, что ситуация оказалась противоположной. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» .

Как рассказала женщина, ее бывший супруг был дома и находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта мужчина замахнулся на нее хрустальной вазой и пригрозил убийством.

Чтобы избежать ответственности, злоумышленник позвонил в полицию и солгал. После этого он покинул дом и продолжил употреблять алкоголь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Участковый доставил дебошира в отдел для дальнейшего разбирательства, сообщили в управлении внутренних дел области.